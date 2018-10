Wesel: Prognos-Ranking sieht den Kreis bei der Digitalisierung im Mittelfeld

Analyse : Digitalisierung – von langsamem Fortschritt

Kreis Wesel Wie steht es um die Digitalisierung in NRW? Das aktuelle Prognos-Ranking zeigt, dass der Kreis Wesel durchaus Nachholbedarf hat. Aber: Es gibt viele lokale Initiativen. Es scheitert hier nicht am Unwillen der Rathäuser.

Noch vor wenigen Jahren hätte es viele kritische Stimmen am Niederrhein gegeben, was die Digitalisierung angeht. Langsame Internetanschüsse, kaum Fortschritt, nur wenige digitale Akteure in der Wirtschaft. Die Windows-Nutzern bekannte Eieruhr – („Bitte Warten!“) – hätte das IT-Logo des Niederrheins sein können. Wenn man heute mit einem Unternehmer wie dem Weseler Burkhard Landers, Chef der IHK Niederrhein, spricht, dann vernimmt man durchaus positive Botschaften. Landers weist darauf hin, dass er in den vergangenen Monaten immer wieder Feedback von Unternehmern gehört habe, die sich ihre eigenen Lösungen für schnelles Internet gestrickt haben. Manche haben inzwischen auch Anbieter gefunden, die 100 MBit liefern. Der Niederrhein ist im Kreis Wesel damit beileibe noch kein Hot Spot der Digitalisierung. Es fehlt immer noch an Firmen auf diesem Sektor. Das zeigen auch die Zahlen des Prognos-Rankings. Die Nettobotschaft bleibt aber: Es geht auch hier im Kreis Wesel aufwärts.

Die nackten Zahlen liefern folgendes Bild: Der Kreis Wesel mit seinen immerhin 13 Kommunen liegt in NRW auf Rang 32 von 53 im Digitalisierung-Gesamtranking. Ganz vorne liegt Köln, ganz hinten liegt das westfälische Höxter. Dazwischen, nicht nur geographisch, liegt der Kreis Wesel, immerhin noch vor dem ähnlich ländlich strukturierten Nachbarkreis Kleve (44). Im Rating wird Wesel damit mit drei von fünf Sternen bewertet. Bei den digitalen Berufen sieht es allerdings schlechter aus: Hier liegt Wesel auf dem 46 Rang. In dieser Kategorie wird laut Prognos der Anteil „digitaler Impulsgeber“ am Arbeitsmarkt erhoben – also der Berufsgruppen, die Digitalisierung in der Wirtschaft vorantreiben und umsetzen. Dieser Sektor ist am Niederrhein sehr schwach ausgeprägt: Es gibt hier noch viele klassische Branchen, viel Mittelstand, starkes Handwerk. Auch dort, darauf weist Burkhard Landers als IHK-Chef hin, würde sich das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Digitalisierungsthemen intensivieren.

Es gibt Bürgermeister, die die Digitalisierung stark vorantreiben. Manche mit ambitionierten Zielen: Der Schermbecker Gemeindechef Mike Rexforth (CDU) zum Beispiel hat sich zum Ziel gesetzt, auch einmal ein Start-Up-Unternehmen der Digitalbranche in seine kleine Gemeinde zu holen. Mit verbesserten Leitungsgeschwindigkeiten könne es attraktiv für ein solches Unternehmen werden, sich in Schermbeck anzusiedeln, glaubt er. Es müsse nicht immer Köln oder Düsseldorf sein, appelliert er an die jungen Gründer. Ähnliche Initiativen gibt es auch in anderen Städten. Bürgermeister Bernd Romanski in Hamminkeln hat sich gemeinsam mit einigen Niederrhein-Kollegen für schnelleres Netz stark gemacht. In Hamminkeln hat die Landwirtschaft im Ortsteil Loikum sogar selbst mit einem Kabelzug schnelle Leitungen gelegt. Mit kleinen Lösungen vor Ort wird also selbst im ländlichen Raum die Digitalisierung vorangetrieben; auch wenn dies nur Insellösungen sein können. Dass die Digitalisierung vorangetrieben werden muss, diese Botschaft ist mittlerweile in allen Kommunen angekommen. Die Städe und Gemeinden vernetzen die Firmen untereinander. Der Xantener Wirtschaftsförderer Christian Boßmann lud die Firmen für April zu einem „Forum für Wirtschaft und Stadtentwicklung“. Klar ist: Je städtischer, je urbaner, desto attraktiver ist auch für die Telekommunikationsbranche der Ausbau der Leitungen, weil mehr Nutzer der Leitungen auf dichtem Raum wohnen. So gibt es in diesem ländlichen Kreis Wesel Städte wie Dinslaken, Moers und Wesel mit Nähe zum urbanen Raum Ruhrgebiet, aber auch das IT-Hinterland zum grenznahen Kleve. Vor einem Jahr vermeldete etwa die Telekom, in Moers im Vorwahlgebiet 02841 ihren Netzausbau abgeschlossen zu haben. 45.000 Moersern sei nun schnelles Internet bis 100 MBit möglich. Knapp ein Jahr später dann der nächste Schritt: Mit 28 Millionen Euro Förderung sollen auf Initiative der Wirtschaftsförderung „Wir4“ in Moers, Neukirchen-Vlyun, Rheinberg und Kamp-Lintfort 4000 Haushalte, 350 Firmen und knapp 70 Schulen ins digitale Zeitalter versetzt werden. Von solchen Schritten träumt mancher im Hinterland noch. So etwas zieht für gewöhnlich irgendwann auch Firmen an.



Eine positive Entwicklung gibt es am Niederrhein in der Branche Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Es geht hier um die technische Produktion von Radio, Fernsehen, Handys, Smartphones, Hardware und Software für Computer und Netzwerke. In dieser Kategorie wird laut Prognos ermittelt, welche Bedeutung die IKT-Branche für die Region hat, also ob sie den Standort prägt. Kriterien sind demnach etwa die Anzahl digitaler Patente pro sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem und die Anzahl der Unternehmensgründungen in der IKT-Branche. Im Ranking der IKT-Branche liegt der Kreis Wesel auf einem 29 Rang, bei der IKT-Infrastruktur sogar auf dem 19. Rang. Das zeigt: Die Breitbandversorgung ist überdurchschnittlich. Zum Vergleich: Kleve liegt hier auf dem 36. Rang.