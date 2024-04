Ausbildung im Kreis Wesel Experten zeigen Wege für die Ausbildung im Traumjob

Zur Initiative gehört die Altana-Tochter Byk, die Arbeitsagentur beziehungsweise das Jobcenter Kreis Wesel, die Akademie Klausenhof mit Sitz in Hamminkeln-Dingden, die Entwicklungsagentur Wirtschaft (EAW) des Kreises Wesel, der Weiterbildungsträger Fachwerk in Moers, die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK), die Kreishandwerkerschaft sowie der Unternehmerverband in Duisburg.