Projektor kostet 7000 Euro : Neues Lichtspiel hilft bei Demenz

Wesel Pro homine setzt auf niederländische Technologie für die Patientenbetreuung.

„Der Einsatz des Geräts führt zu Wachheit, Beschäftigung und einem höheren Gemeinschaftsgefühl“, sagt Kirsten Kemming, die das Martinistift in Wesel leitet. Die Einrichtung ist eine von neun Pro-homine-Häusern, die jeweils ein Gerät aus den Niederlanden namens Tovertafel gekauft haben. Der Projektor und die Spiele sind speziell für Demenz-Patienten entwickelt worden, können aber auch von den anderen Einwohnern benutzt werden. Im Martinistift gibt es 48 Bewohner, rund die Hälfte von ihnen leidet an Demenz.

Am Anfang sei sie skeptisch gewesen, sagt Kemming. Schließlich gab es im Haus schon Karten-, Brettspiele und andere Unterhaltungsmöglichkeiten. Doch die Erfindung aus dem Nachbarland überzeugte sie schnell. „Frau Gersch zum Beispiel hört ganz schlecht und ist bei Spielen immer außen vor“, sagt Kemming. Sie sei oft inaktiv. Jetzt sitzt Anna Gersch an dem dunklen Tisch im Tagesraum des Martinistifts in einer Haltung, die höchste Konzentration ausstrahlt: Schultern nach vorn, Blick auf das Spiel, die eine Hand in der Luft, bereit zum Schlag auf den Käfer. „Jeder, der vorbeikommt, schaut sich das an, will es ausprobieren“, sagt Kirsten Kemming.