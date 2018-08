Wesel: PPP-Tage gestartet: Feuerwerk am Samstag weiter auf der Kippe

PPP-Tage gestartet: Feuerwerk in Wesel am Samstag weiter auf der Kippe

Wesel Der Deutsche Wetterdienst meldet für heute ab 20 Uhr Wind, Böen bis zu 40 km/h werden erwartet. Eventuell muss das Feuerwerk abgesagt werden. Die Veranstalter entscheiden. Die Auftaktveranstaltungen am Freitag gelangen.

Die Anzeichen verdichten sich, dass das für 22.15 Uhr geplante Feuerwerk zu den PPP-Tagen am heutigen Samstagabend abgesagt werden muss. Stadtverwaltung und Feuerwehr zeigten sich eigentlich zuversichtlich, dass es stattfinden kann. Nur bei Wind müsse über eine Absage nachgedacht werden. Ausgerechnet von 22 Uhr bis Mitternacht soll heute es nun aber Wind geben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes auf Anfrage am Freitag mitteilte. Der Wind soll mit einer Stärke von 25 km/h blasen, in Spitzen würden 30 bis 40 km/h erreicht. „Wenn Wind ein Hindernis für das Feuerwerk ist, dann sieht es nicht gut aus“, sagte der Sprecher. Feuerwehr, Verwaltung und Polizei wollen am Samstag um 19 Uhr entscheiden. Eine Kaltfront zieht morgen über den Niederrhein – der Begriff relativiert sich aber, wenn man die tatsächlichen Zahlen dazu betrachtet: Statt 38 Grad Celsius werden am Samstag „nur“ 31 und Sonntag 27 Grad Celsius erreicht.