Zielmarke 60 Prozent : Wesel hat Pläne für mehr Fahrradfreundlichkeit

Wesels Fahrradbeauftragter Michael Blaess setzt sich mittlerweile nicht nur für die Interessen von Zweiradfahrern ein, sondern kümmert sich verstärkt auch um die Bedürfnisse von Fußgängern. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Die Stadt für Radfahrer und Fußgänger attraktiver zu machen, ist das Ziel der Stadt Wesel, die jetzt stolz auf 25-jährige Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in NRW zurückschaut.

Eigentlich wollte die Stadt Wesel am 16. Mai, dem Tag der Städtebauförderung, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen sollte der 2019 mit reichlich Fördermitteln für insgesamt 500.000 Euro umgebaute Kasinogarten offiziell eröffnet und gleichzeitig die 25-jährige Mitgliedschaft Wesels in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS) gefeiert werden. Doch wegen der Corona-Krise hat das Ministerium den Tag abgesagt. „Wir wollen dieses Fest zu gegebener Zeit nachholen“, erklärte am Freitag Bürgermeisterin Ulrike Westkamp. Ebenfalls nachgeholt werden soll – möglicherweise im Sommer oder Frühherbst – der beliebte Fahrradaktionstag, der ursprünglich am ersten April-Wochenende hätte stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde er allerdings frühzeitig abgesagt.

Zusammen mit Wesels Fahrradbeauftragtem Michael Blaess, der zugleich auch Pressesprecher der 88 in der AGFS organisierten Kommunen und Kreise ist, blickte die Verwaltungschef unter anderem auf die Anfänge der Mitgliedschaft zurück. Außerdem sprachen beide über geplante Maßnahmen in Wesel, die dazu beitragen sollen, dass immer mehr Menschen auf das Auto verzichten und vor allem kürzere Strecken (bis zu drei Kilometern) mit dem Rad oder dem Pedelec oder E-Bike zurücklegen. Wobei mittlerweile 28 Prozent der Weseler mit dem Rad unterwegs sind. Vor 25 Jahren waren es gerade mal 17 Prozent.

Info Lippefähre bleibt in Winterquartier Vorsichtsmaßnahme Die Lippefähre „Quertreiber“, für die die Stadt Wesel im Jahr 2006 den Deutschen Fahrradpreis erhalten hatte und die vor allem bei Freizeitradfahrern beliebt ist, wird in absehbarer Zeit nicht zu Wasser gelassen. Grund ist die Corona-Pandemie. Denn auf der Fähre könne es zu Gruppenbildungen kommen, so Bürgermeisterin Ulrike Westkamp. Deshalb bleibt die Fähre zunächst einmal im Winterquartier, bis sich „die Situation deutlich entzerrt“.

Radstation-Erweiterung Die 2010 eröffnete Spix-Radstation unweit des Bahnhofs soll möglichst bald erweitert werden. Dazu hat die Stadt bereits Gespräch mit dem gemeinnützigen Verein geführt. Auch soll zusammen mit Spix das Thema Lastenräder nach vorne gebracht werden.

Die Spix-Radstation am Bahnhof wird so gut angenommen, dass sie erweitert werden soll. Foto: Koster, Karin (kost)

Straßenumbau In diesem und in den kommenden beiden Jahren sollen mehrere Straßen in der Innenstadt barrierefrei umgebaut werden. Begonnen werden soll im Altstadtviertel – mit der Kurzen Straße und dem Mühlenberg unweit des Marien-Hospitals. Die Neugestaltung soll sich an der Rheinstraße orientieren, die vor wenigen Jahren ebenfalls komplett erneuert wurde. Unter anderem werden die Bürgersteige verschwinden, die bislang mitunter zugeparkt werden. Ziel sei ein „menschengerechter Umbau der Stadt“, so Blaess. Gegen Falschparker, die durch ihr rücksichtsloses Verhalten vor allem Menschen mit Rollator das Leben erschweren, will die Stadt weiterhin vorgehen. Blaess: „Man muss diesen Fahrern die Grenzen aufzeigen.“

Öffentlichkeitsarbeit Um die Bevölkerung für eine Umsteigen vom Auto aufs Rad zu bewegen, will die Stadt ihre Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Unter anderem sollen passende Broschüren erscheinen. Zum Beispiel eine zum Thema 25 Jahre Mitgliedschaft im AGFS . Dazu gehören auch die neuen Kinderfahrradpläne. Die ersten Exemplar sind vor zwölf Jahren erschienen. „Die wurden immer sehr gut angenommen“, betonte Ulrike Westkamp. Neben Broschüren sind nach Überzeugung von Blaess auch Ausstellungen und Kampagnen wichtig, um ein langfristiges Umdenken zu erreichen. „Dafür brauchen wir aber einen langen Atem.“ Insgesamt tue Aufklärung not. Denn noch immer gebe es Menschen, die nicht wüssten, was genau ein Fahrradstraße sei.

In diesem Jahr soll noch mit dem barrierefreien Ausbau der Straße Mühlenberg unweit des Marien-Hospitals begonnen werden. Foto: Klaus Nikolei

Für Ulrike Westkamp ist die 25-jährige Mitgliedschaft in der AGFS eine Erfolgsgeschichte. „Wir erhalten viele inhaltliche Impulse, gerade auch durch den Austausch der Kommunen.“ Außerdem sei man durch die Aktivitäten von Michael Blaess immer bestens informiert, auch was das Thema Fördermittel angehe. „Weil heute das Thema Nahmobilität im Fokus steht und damit auch die Fußgänger, hat das Auswirkungen auf die Umgestaltung der Straßen, deren Qualität sich dauerhaft verbessert“, so Westkamp.