Nette Geste : Polizist in Wesel auf ungewöhnlichem Gefährt unterwegs

Wesel Mit einem ungewöhnlichen Gefährt ging ein Polizist in Wesel auf „Streife“. Um einem 91-Jährigen seinen elektrischen Krankenfahrstuhl zurückzubringen, stieg der Beamte kurzerhand selber auf.

Ein ungewöhnliches Bild gab in Wesel ein Polizist ab. Auf einem elektrischen Krankenfahrstuhl kurvte er durch die Stadt. Sein Ziel: Eine Seniorenresidenz, in dem ein 91-jähriger Mann lebt. Dieser musste am Anfang der Woche wegen eines medizinischen Vorfalls ins Krankenhaus. Seinen Rollstuhl durfte der Senior nicht mit im Krankenwagen transportieren. Die Polizei sprang ein und nahm das Gefährt in Gewahrsam.