Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Jugendclub

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich zu melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Montag, 15.20 Uhr, sind Unbekannte in einen Jugendclub in Büderich an der Schützenstraße eingebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hebelten die Einbrecher eine Notausgangstür auf, verschafften sich so Zutritt und stahlen eine Playstation 4 mit Zubehör sowie einen Flachbildschirm mitsamt der Wandhalterung. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich zu melden unter Tel. 0281 1070.

(RP)