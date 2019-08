Streit in Wesel : Polizei sucht Täter nach Schlägerei vor Kneipe

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Silas Stein

Wesel Die Polizei sucht einen Mann, der am Sonntag um 4 Uhr an der Friedenstraße in eine Schlägerei verwickelt war. Ein Zeuge hatte die Auseinandersetzung vor einer Kneipe beobachtet.

Ein 40-jähriger Weseler und der gesuchte unbekannte Täter haben vor dem Lokal zwei Männer aus Wesel getreten und geschlagen. Einer erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Als der Zeuge dazwischen ging, flüchtete der unbekannte Täter auf einem Fahrrad.

Der gesuchte Mann soll Markus heißen; er ist Ende 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare. Er trug einen Bart, ein weißes T-Shirt und eine dunkle Jeans. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel. 0281 1070.

(RP)