Beim Überholen touchiert Polizei sucht SUV-Fahrer nach Unfallflucht

Die Weseler Polizei sucht Zeugen, um eine Unfallflucht am 16. September aufzuklären. Gegen 19.30 Uhr war an jedem Samstag eine 62-jährige Frau mit ihrem grauen VW Up auf der Emmericher Straße Richtung Rees unterwegs als ihr ein Unbekannter in einem weißen SUV auffuhr. In der Nähe des Bislicher Waldes soll er besonders gedrängelt haben. Beim Überholvorgang soll der Unbekannte dann den Wagen der 62-Jährigen touchiert haben und dann schnell davongerast sein.