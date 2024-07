Verkehrsunfall in Wesel Radfahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt – Zeugen gesucht

Am Dienstag, 18. Juni, war ein 17-Jähriger aus Wesel gegen 21.15 Uhr mit einem Fahrrad auf der Julius-Leber-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als es an der Kreuzung Julius-Leber-Straße und Am Großen Kamp zu einem Zusammenstoß mit einem weißen Kleinwagen kam.