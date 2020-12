Auf der Brüner Landstraße in Wesel : Autofahrer flüchtet nach Beinaheunfall

Auf der Brüner Landstraße in Wesel

Die Polizei sucht einen etwa 40 Jahre alten, gut 1,90 Meter großen Autofahrer mit Vollbart, der nach Angaben der Polizei am Mittwoch nach einem Beinaheunfall auf der Brüner Landstraße geflüchtet ist.

Eine 43-jährige Kleinkraftradfahrerin aus Wesel befuhr am Mittwoch gegen 14 Uhr die Brüner Landstraße in Fahrtrichtung Lackhausen. Als die Frau nach rechts abbiegen wollte, fuhr plötzlich ein zuvor geparkter Pkw vom Fahrbahnrand an. Um einen Zusammenprall zu verhindern, wich die Kradfahrerin aus und geriet hierdurch ins Schleudern. Sie kam anschließend zu Fall und verletzte sich leicht. Nachdem die beiden Unfallbeteiligten miteinander sprachen und die Polizei verständigt werden sollte, floh der Autofahrer. Bei dem Pkw soll sich um einen VW Golf handeln. Das Kennzeichen könnte lauten: WES-AB 5???. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei unter 0281 107-1622 anzurufen.