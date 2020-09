Am Weseler Auesee : Polizei sucht Exhibitionist

Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Die Polizei in Wesel ist auf der Suche nach einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, der sich am späten Dienstagnachmittag auf dem Auedamm mehreren Zeugen in schamverletzender Weise gezeigt hatte.

Wie die Polizei mitteilt, saß der Unbekannte gegen 17.40 Uhr auf einer Bank am Rundweg um den Auesee. Er trug ein rosafarbenes und weiß kariertes Hemd, eine helle Jeanshose und hatte eine Halbglatze. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Daher bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0281 1070.

(RP )