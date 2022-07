Auf frischer Tat ertappt : Polizei in Wesel schnappt mutmaßlichen Kabeldieb

Wesel Der Weseler Polizei ist am Montagabend ein mutmaßlicher Kabeldieb ins Netz gegangen. Zeugen hatten den Mann auf einer Baustelle beobachtet. Von der Polizei angesprochen, verstrickte sich der Verdächtige in Widersprüche.

Die Polizei in Wesel hat am Montagabend einen mutmaßlichen Kabeldieb geschnappt. Wie die Behörde mitteilte, beobachtete ein Zeuge eine männliche Person, die sich auf dem Gelände einer Baustelle an der Straße Am Lippeglacis an Kabeln zu schaffen machte.