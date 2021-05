Einbruch beim ASG in Wesel : Polizei nimmt drei Männer auf dem Wertstoffhof fest

Auf dem Wertstoffhof hat die Polizei am Mittwoch- und auch am Donnerstagabend insgesamt drei Männer festgenommen. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Zwei Männer, die auf dem Weseler Wertstoffhof des städtischen Betriebs ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) Donnerstagabend unter anderem nach brauchbarem Elektroschrott gesucht haben, sind festgenommen worden.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei den beiden mutmaßlichen Tätern um einen 30- und einen 44-Jährigen aus Wesel. Beide hatten sich in einem Container versteckt. Während der 30-Jährige sofort festgenommen werden konnte, versuchte sein Komplize erfolglos zu flüchten. Auf beide wartet nun ein Strafverfahren. Bereits am Mittwochabend hatte die Polizei ebenfalls auf dem Wertstoffhof an der Werner-von-Siemens-Straße einen Mann festgenommen, der nach Elektroschrott gesucht hatte. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Wie ASG-Chef Mike Seidel im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte, hätten in der Vergangenenheit mehrfach schon Unbekannte Planen aufgeschnitten, mit denen die Container abgedeckt sind. Dabei sei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden.