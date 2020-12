In Wesel-Feldmark : Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher (20) fest

Die Polizei hat in Lackhausen einen 20-Jährigen vorläufig festgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Zwei junge Männer sollen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Feldmark ihr Unwesen getrieben haben. Zeugen alarmierten die Polizei, die in Lackhausen einen der beiden mutmaßlichen Täter (20) verhaften konnte.

Gleich drei Mal Pech hatte der 20-jähriger Weseler, der nun mit einem Strafverfahren rechnen muss. Zunächst weckten einen Polizeibeamten gegen 2.50 Uhr merkwürdige Geräusche, die aus dem Garten eines Hauses an der Dr.-Reuber-Straße in der Feldmark kamen. Hiernach beobachtete er zwei Unbekannte, die ein Fahrrad aus einer Gartenhütte abtransportierten. Der Polizist rief daraufhin seine Kollegen zur Unterstützung. Die entdeckten dann zwar das Fahrrad, das auf der gegenüberliegenden Straße abgestellt war, doch von den Dieben fehlte zunächst jede Spur.

Im Rahmen einer sofort ausgelösten Fahndung machte dann eine junge Mutter auf sich aufmerksam. Sie und ihr Mann waren durch ihr kleines Kind wach gehalten worden und die Frau beobachtete auf der Emmericher Straße zwei unbekannte Männer. Diese schienen sehr aufgeregt zu sein und kletterten schließlich über einen 1,80 Meter hohen Zaun auf ein Grundstück an der Dr.-Reuber-Straße. Die Frau alarmierte die Polizei und gab den Beamten eine Beschreibung. Was ihr insbesondere aufgefallen war: Einer der Unbekannten trug auffällige weiße Turnschuhe. Und prompt diesen Unbekannten mit den auffälligen weißen Turnschuhen trafen Polizisten dann auf der Julius-Leber-Straße in Lackhausen an.

Der 20-jährige Tatverdächtige machte zwar keine Angaben, konnte dennoch nicht verhindern, dass erst einmal die Handschellen bei ihm klickten und die Polizisten ihn vorläufig festnahmen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Unklar ist bislang, bei wem es sich um den vermeintlichen Komplizen des 20-Jährigen handelt. Er trug ebenfalls dunkle Kleidung, hatte jedoch dazu passende dunkle Turnschuhe an. Des Weiteren prüft die Kripo jetzt, ob noch mehr Diebstähle auf das Konto des 20-Jährigen gehen.

Weitere Zeugen werden gebeten, die Polizei in Wesel unter 0281 1070 anzurufen.

(RP )