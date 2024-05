In der Weseler Innenstadt Polizei nimmt Ladendieb fest

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Mitarbeiterin des Supermarktes an der Friedrichstraße in der Weseler Innenstadt den mutmaßlichen Täter beobachtet, wie er, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen wollte. Sie rief einer Gruppe Jugendlicher zu, die am Ausgang standen, den Mann festzuhalten. Das taten die Jugendlichen schließlich auch. Der Hamminkelner aber riss sich los und floh Richtung Fußgängerzone. Doch den Jugendlichen gelang es – trotz weiterer Gegenwehr – den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Ein 15-jähriger Weseler wurde bei der Aktion leicht verletzt. Dem Hamminkelner wurde auf der Polizeiwache einer Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen laufen weiter.