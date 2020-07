Tat an Monschauer Straße : Polizei nimmt zwei Einbrecher fest

Zwei Weseler waren an der Monschauer Straße eingebrochen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wesel In der Nacht auf Mittwoch hat ein 65-jähriger Zeuge von einem Balkon zwei Männer beobachtet, die sich an der Tür eines Geschäfts an der Monschauer Straße zu schaffen machten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Männer noch auf der Monschauer Straße vorläufig festnehmen, als sie auf Fahrrädern flüchteten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die beiden Weseler (39 und 40 Jahre alt), die entsprechendes Einbruchswerkzeug mit sich führten, hatten offensichtlich versucht, in das Geschäft einzubrechen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

(sep)