Autofahrer nimmt bei Kontrolle Reißaus Festnahmen nach Verfolgungsjagd

Eine Verfolgungsjagd durch Wesel mit einem Auto, das mit vier Personen besetzt war, lieferte sich am frühen Mittwochmorgen eine Polizeistreife. Das teilte die Polizei mit. Als die Polizisten gegen 0.15 Uhr auf der Fischertorstraße einen Wagen für eine Verkehrskontrolle anhalten wollten, beschleunigte dessen Fahrer und flüchtete. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Am Glacis an der Isselstraße stoppte das Fahrzeug und die vier Insassen setzen ihre Flucht zunächst zu Fuß fort. Die Polizisten folgten den Flüchtigen in den Grüngürtel und konnten zwei von ihnen vorläufig festnehmen. Wie die Polizei mitteilt, soll der Fahrer des Autos keine Fahrerlaubnis besessen haben. Zudem stellten die Beamten aus dem Innenraum des Wagens Betäubungsmittel, einen Schlagstock sowie mehrere Handys sicher.