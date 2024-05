An der Rheinpromenade Weseler Polizei kontrolliert bei Autotuner-Treffen

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten im Vorfeld von dem geplanten Treffen an der Rundsporthalle sowie der Rheinpromenade erfahren. Dort trafen sich am Samstagabend ab 19 Uhr laut Polizeimeldung Anhänger der überörtlichen Tunerszene mit bis zu 250 Fahrzeugen. Die Polizisten kontrollierten „durch offene und verdeckte Aufklärungsmaßnahmen“ zahlreiche Fahrzeuge und ihre Fahrer. In fünf Fällen leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Einen Fahrer erwartet zudem ein Strafverfahren. Gegen ein Uhr am Sonntagmorgen hätten die meisten der auswärtigen Fahrzeuge die Stadt wieder verlassen, hieß es vonseiten der Polizei.