Wesel: Polizei erwischt auf der Rheinbrücke Temposünder

Wesel : Polizei erwischt auf Rheinbrücke 203 Temposünder

Die Polizei hat Raser auf der Rheinbrücke gestoppt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Wesel Die Polizei hat am Donnerstag, 18. Oktober, auf der Rheinbrücke und ihren Zufahrtswegen die Geschwindigkeit gemessen. Bei der Kontrolle auf der B 58n in Fahrtrichtung Rheinberg gingen ihr in knapp fünf Stunden 203 Temposünder ins Netz, die die zulässige Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde überschritten. Dies teilte die Polizei gestern mit.

141 der Temposünder werden in den nächsten Wochen Post mit einem Verwarngeld bekommen, weitere 62 Autofahrer müssen nach einer Überschreitung von mehr als 20 Kilometern pro Stunde mit einem Bußgeld deutlich tiefer in die Tasche greifen. Elf davon fuhren sogar 40 Kilometer pro Stunde schneller als erlaubt. Trauriger Spitzenreiter war ein junger Mann aus Wesel, der mit seinem Seat fast doppelt so schnell wie erlaubt fuhr. Mit gemessenen 139 Kilometern pro Stunde erreicht ihn in den nächsten Wochen ein Bußgeldbescheid in Höhe von 440 Euro, inklusive eines zweimonatigen Fahrverbots und zwei Punkten.

(RP)