Nach „Spaziergang“ in Wesel : Polizei ermittelt erstmals Leiter von Corona-Demo

Nach „Spaziergang“ in Wesel

Die Demonstranten am Montagabend in der Weseler Innenstadt. Rund 130 beteiligten sich. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Wesel Bei der unangemeldeten Versammlung am Dienstagabend in Wesel habe sich ein 25-Jähriger als Organisator hervorgehoben. Die Polizei hat Anzeige erstattet.

Erstmals hat die Polizei im Kreis Wesel einen Organisator einer nicht angemeldeten Anti-Corona-Demonstration ermittelt. Nach Auskunft eines Behördensprechers zeigte die Polizei einen 25-jährigen Mann aus Wesel an, weil er als Leiter der nicht angemeldeten Demonstration am Dienstagabend in Wesel identifiziert wurde. Der Mann habe während des Marsches vom Martinistift zum Bahnhof und zurück „organisatorische und koordinative Aufgaben“ übernommen. Er habe gesagt, wo die Teilnehmer langlaufen sollen, sei vorne und hinten im Zug unterwegs gewesen und habe sich „ganz offensichtlich als Versammlungsleiter“ hervorgetan.