Obdachlose in Wesel kritisieren die Stadt Polizei beendet Protestaktion in Notunterkunft

Laien mögen verwundert sein über eine seit Jahren von der Stadt praktizierte Regelung, dass Wohnungslose in den Frühlings- und Sommermonaten die Obdachlosenunterkunft am Herzogenring werktags von 8 bis 16 Uhr verlassen müssen, während es solche Schließzeiten für Menschen in den Weseler Asylbewerberunterkünften nicht gibt. Doch mittlerweile begehren viele Bewohner der innerstädtischen Notunterkunft gegen diese Regelung auf.