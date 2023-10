Themenwochen Wir pflegen Plötzlich Pflegefall – Was dann zu tun ist

Gestern noch ging’s Mama prima. Heute hat ein Schlaganfall sie aus der Bahn geworfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Seniorin von jetzt auf gleich dauerhaft Hilfe benötigt, ist groß. Plötzlich Pflegefall. Die Situation kommt nicht nur für die unmittelbar Betroffenen unverhofft. Auch Angehörige stehen vor einem Berg von Entscheidungen. Oft führt die Frage nach den Kosten zu den nächsten Problemen. Das kommt nicht von ungefähr. Denn wer einen stationären Pflegeplatz braucht, muss immer mehr Geld in die Hand nehmen – wenn er denn dazu in der Lage ist. Zum 1. Juli waren in Nordrhein-Westfalen im Schnitt pro Monat 2801 Euro für den Eigenanteil fällig und damit 261 Euro mehr als Mitte 2022, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen zeigt. Noch höher liegen die Gesamtkosten für einen Platz im Seniorenheim. Im nagelneuen Heim Aaper Busch in Wesel kostet ein Platz rund 4000 Euro.