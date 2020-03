Kostenpflichtiger Inhalt: Baustart noch dieses Jahr geplant : Wesel plant neuen Großbiergarten am Rhein

So soll der neue Biergarten am Rhein aussehen. Im Hintergrund ist die Container-Lösung zu sehen. Foto: Bäder Wesel

Wesel Es ist ein großer Wurf direkt am Rheinufer: Wesel will einen neuen Biergarten errichten. Die Planung haben die Städtischen Bäder als Eigentümer am Mittwoch bekannt gemacht.