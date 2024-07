Evangelische Gemeinde Wesel 40 neue Kita-Plätze – das sind die Pläne für das Lutherhaus

Die Zukunft des Lutherhaus-Gebäudekomplexes an der Ecke Korbmacher-/Beguinenstraße schien einige Jahre ungewiss. Kostenpflichtiger Inhalt So wurden 2020 Interessenten für den Immobilien-Komplex gesucht, entsprechende Verhandlungen hatte das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel jedoch zwei Jahre später gestoppt. Eine neue Lösung für die Zukunft der Innenstadt-Immobilie musste her.