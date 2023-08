Fahrer kümmerte sich nur um seinen Außenspiegel Pkw flüchtet nach Kollision mit 9-jährigem Radfahrer

Am Donnerstagnachmittag hat sich gegen 15 Uhr auf der Hamminkelner Landstraße in Wesel ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet. Ein neun Jahre alter Junge ist mit seinem Fahrrad auf dem Radstreifen unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 78 kam ihm an einer Fahrbahnverengung ein rotes Autos entgegen, dessen Fahrer ihn mit seinem linken Außenspiegel am Lenker streifte. Das Kind stürzte, fiel in einen angrenzenden Zaun und verletzte sich dabei leicht.