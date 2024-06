Täter fliehen mit gestohlenem Pkw Einbruch in Weseler Autohaus

Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter am Samstag zwischen 22.25 und 23.50 Uhr in das Autohaus ein. Um sich Zutritt zu verschaffen, zerstörten sie zunächst eine Fensterscheibe. Dann durchsuchten die Einbrecher neben verschiedenen Büros auch die Verkaufsräume des Autohauses, ausgestellte Fahrzeuge sowie die Werkstatt. Die Täter entwendeten die Fahrzeugschlüssel eines Pkw, durchbrachen mit diesem die Umzäunung des Geländes und flohen vom Tatort. Dabei könnte die Front des Autos beschädigt worden sein, heißt es in der Meldung. Die Polizei fahndet nun nach dem gestohlenen VW Up mit dem amtlichen Kennzeichen WES-AW 910. Hinweise nimmt die Polizei in Wesel unter 0281 107 0 entgegen.