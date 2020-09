In Weseler Innenstadt : Raubüberfall auf Pizzeria

In Weseler Innenstadt

Die Polizei sucht weitere Zeugen eines Überfalls in der Weseler Innenstadt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel Die Polizei ist auf der Suche nach einem jungen Mann, der am Sonntagabend eine Pizzeria an der Friedrichstraße überfallen hat. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Herausgabe von Geld.

Wie die Polizei mitteilte, betrat ein maskierter junger Mann gegen 22.50 Uhr die Pizzeria und bedrohte zwei Mitarbeiter. Die händigten dem Täter Geld aus. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in Richtung Berliner-Tor-Platz und anschließend in Richtung der Fußgängerzone. Zeugen der Tat beschreiben den Mann so: etwa 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlanke Statur, grauer Kapuzenpullover. Weitere Zeugen werden gebeten, die Polizei unter 0281 1070 anzurufen.