Jugendlicher flüchtet nach schwerem Unfall in Wesel “Ich war geschockt und überfordert“

Natürlich war der Unfall, der sich am Abend des 12. Januars 2023 gegen 20 Uhr auf der Korbmacherstraße in der Weseler Innenstadt ereignet hat, ganz furchtbar. Ein 19-jähriger Pizzataxi-Fahrer war – nach Überzeugung eines Gutachters – in der Tempo-30-Zone mit mindestens 55 km/h unterwegs und hatte einen Fußgänger (33) übersehen, der an einer Engstelle vor dem Lutherhaus die Straße überqueren wollten. Das Pizzataxi erfasste den Fußgänger, der mit dem Hinterkopf auf die Windschutzscheibe knallte, dann über das Autodach flog und 15 Meter weiter auf der Straße aufschlug.