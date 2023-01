Weseler Pfarrer im Interview „Wer austritt, ist trotzdem willkommen“

Herr Sühling, im gerade abgelaufenen Jahr hat die katholische Großgemeinde St. Nikolaus in Wesel rund 500 Mitglieder verloren – deutlich mehr noch als in den Jahren zuvor. Kennen Sie jemanden persönlich, der der Kirche den Rücken gekehrt hat? Und wenn ja: Was waren die Gründe für den Austritt? Wollen die Leute womöglich Kirchensteuer sparen in Zeiten der Inflation oder geht es nach wie vor um das Thema Missbrauch in der Kirche?