Himmel und Erde : Du für mich

Pfarrer Stephan Sühling. Foto: Fritz Schubert

Wesel/Hamminkeln Pfarrer Stephan Sühling erzählt in der Kolumne „Himmel & Erde" davon, warum er sich Jahr für Jahr an Karfreitag auf den Weg zur Marienthaler Klosterkirche begibt.

Karfreitagmorgen – jedes Jahr aufs Neue stelle ich mir die Frage: „Warum tue ich mir das an?“ Der Wecker klingelt um Vier, holt mich aus dem Tiefschlaf. Die Dusche weckt die Glieder. Die Tasse Kaffee gibt ein erstes kleines Gefühl von Wachheit. Um 4:30 Uhr geht es los – glücklicherweise unmittelbar vor dem Pfarrhaus. Meine Frage beim Aufstehen ahne ich bei allen, die sich hier versammelt haben: „Warum tue ich mir das an?“

Nach einem ersten Impuls setzen sich die 30 Gestalten in Bewegung. Zügig geht es stadtauswärts. Gut drei Stunden Fußweg Richtung Marienthal liegen vor uns: Bürgersteige, Feldwege, durch taufeuchtes Gras, an der Issel entlang, Landstraßen, Waldstrecken. Unterwegs treffen wir Gruppen mit anderem Startpunkt. Viele sind unterwegs heute Morgen. In der Klosterkirche sind dann alle Sitzmöglichkeiten besetzt. 200 müde Gesichter, junge und ältere, auf jedem die Frage zu lesen: „Warum tue ich mir das an?“

Schon unterwegs und dann in der Klosterkirche habe ich neben Gesprächen Gelegenheit, die Gedanken schweifen zu lassen. Dabei klingt in diesen Morgenstunden ein Lied in meinem inneren Ohr: „Du für mich, wie so groß ist die Liebe. Du für mich, Deine Arme so weit. Du am Kreuz, das ist mehr als ich fassen kann …“ Text und Melodie stammen aus der Feder von Kati Stimmer-Salzeder. Eine Kreuzigungsdarstellung hat sie zu diesem Lied angeregt. Es klingt mir seit fast 20 Jahren nach. Und es ruft mir immer wieder ins Gedächtnis: dieser Jesus hat das mit seiner Hinrichtung am Kreuz sehr bewusst auf sich genommen. Sie lag in der Konsequenz seines radikalen Vertrauens auf Gott. Und er hat das bewusst für die Menschen getan, die so glauben und vertrauen wollen wie er, eben auch für mich.

„Du für mich“ – das Lied ist wie die Antwort auf die Frage, warum ich mir das am Karfreitagmorgen antue. Damit mir die Gewissheit bleibt und größer wird: Jesus nimmt mich und alle, die so früh mit unterwegs sind nach Marienthal, in die große vertrauende Beziehung hinein, die mit dem alten Wort „Liebe Gottes“ genannt wird.

Es ist gut, einmal im Jahr mitten in der Nacht aufzubrechen. Mit den vielen in Marienthal wächst die Gewissheit: „Er für uns – so groß ist die Liebe.“