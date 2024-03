Weseler Pfandleihhaus-Betreiber eröffnet Galerie auf Zeit „Ist das Kunst oder kann das weg?“

Interessant dürfte die Galerie auch für neugierige Menschen sein, die einfach mal sehen wollen, was aus der ehemaligen Sparda-Bank so geworden ist. Denn die besagten mehr als 200 Kunstwerke sind nicht nur in der ehemaligen Schalterhalle, sondern in insgesamt acht Räumen – auch in der Teeküche – verteilt. Und natürlich auch im Kellerraum, in dem früher mal der Tresor stand. Der ist aber nicht mehr da. Schade.