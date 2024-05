Bergerfurth Partynacht und Schützenfest locken nach Bergerfurth

Am Pfingstmontag, 20. Mai, treten die Schützen um 9.45 Uhr im Festzelt an. Von dort aus geht es zur Aloysiuskirche, wo ab 10 Uhr eine heilige Messe gefeiert wird. Es schließt sie das Fahnenschwenken auf dem Kirchvorplatz an. Danach marschiert der gesamte Festzug zum Vogelstand, wo das Vize-Königsschießen beginnt. Um 11 Uhr beginnt das Kinderschützenfest mit Kinderkönigschießen im und am Festzelt.