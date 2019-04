In Wesel und Bislich : Leinen los: Wassersaison beginnt

Wesel Der Quertreiber startet Samstag, die Keer tröch II Sonntag, die River-Lady Ostern.

Die „River-Lady“ macht am Ostersonntag zum ersten Mal die Leinen los. Um 16 Uhr geht es dann auf eine anderthalbstündige Rundtour bis Xanten und zurück, so wie immer samstags, sonntags und an Feiertagen. Zwölf Euro kostet die Schiffsreise mit dem nachgebauten Mississippi-Dampfer, Kinder sind mit acht Euro dabei. Es gibt aber auch kombinierte Bus-/Schiffstouren, etwa in die Kölner Altstadt am 14. Juli oder am 11. August zum größten Kaltwassergeysir der Welt in Andernach, wo auch das Geysir-Zentrum besucht wird. Auch diverse Feuerwerke werden angefahren. So geht es zum Beispiel zum Japan-Feuerwerk nach Duisburg-Ruhrort. Mehr: www.river-lady.de