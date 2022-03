Nach Sturz mit dem Auto in den Rhein : Alle Opfer sind Jugendliche aus Wesel

Trauernde Jugendliche haben im Weseler Stadthafen Kerzen angezündet und Blumen für die drei Opfer des Unglücks niedergelegt. Foto: Klaus Nikolei

Update Wesel Nach der Obduktion steht fest: Die 19, 18 und 16 Jahre alten Weseler, die Montagabend in einem Audi ins Becken des Stadthafen gestürzt waren, sind ertrunken. An der Unglücksstelle haben Trauernde Kerzen und Blumen niedergelegt.

Dort, wo am Dienstagnachmittag im Weseler Stadthafen ein Kran das Wrack eines Audi A 3 mit drei toten jungen Männern auf der Rückbank aus dem Wasser gehoben hatte, hat einen Tag später ein Binnenschiff festgemacht. Am Rand der Kaimauer sind noch neongelbe Streifen und Zahlen zu erkennen. Mit Sprühfarbe hatte die Polizei genau die Stelle markiert, an der der mit fünf Leuten besetzte Dreitürer am Rosenmontag gegen 19.15 Uhr ins Hafenbecken gestürzt war. Fahrer und Beifahrer (20 und 17) konnten sich retten, während für ihre Freunde jede Hilfe zu spät kam. Nach einer am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft Duisburg angeordneten Obduktion steht nach Angaben der Kreispolizeibehörde Wesel fest, dass die 19, 18 und 16 Jahre alten Opfer ertrunken sind. Sie alle wohnten in Wesel.

Wenige Meter neben der Kaimauer, die mit Flatterband abgesperrt ist, stehen Jugendliche am Mittwoch um die Mittagszeit in kleinen Gruppen zusammen. Hinter einem Bauzaun mit grünem Sichtschutz legen Schülerinnen und Schüler Rosen nieder, zünden Grab- und Teelichter an. Anwohner haben ein Kondolenzschreiben verfasst und es zwischen die Blumen und Kerzen gelegt: „Der Tod dieser Jugendlichen raubt uns allen die Worte, es stockt unseren Atem. Warum?“

Info Unglücksfahrer muss mit Verfahren rechnen Drifting Unter driften versteht man eine Fahrweise, bei der sich das Fahrzeug seitlich zur eigenen Längsachse fortbewegt. Strafverfahren Der Fahrer des Unfallwagens, der am Montagabend mit Verletzungen in ein Weseler Krankenhaus eingeliefert wurde, muss sich nach Angaben der Polizei demnächst auf ein Strafverfahren einstellen.

Warum nur? Diese Frage stellen sich auch die trauernden Klassenkameraden des 16-Jährigen. „Ich kannte alle, die in dem Audi waren. Das hat keiner von ihnen verdient. Der jüngste war mein erster echter Freund. Wir kannten uns, bevor wir in den Kindergarten gegangen sind“, sagt einer. Ein Freund habe ihn Montagabend über das Unglück informiert. „Ich konnte es nicht fassen.“ Der junge Mann habe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kaum geschlafen, sei deshalb am Morgen nicht zur Schule gegangen – so wie einige andere auch nicht.

„Bei uns wird jetzt sicher wieder ein Trauerraum eingerichtet. Das ist immer so, wenn ein Mitschüler stirbt“, sagt ein Mädchen. „An unserer Schule werden in dieser Woche keine Tests und Klassenarbeiten geschrieben. Wir sind ja alle in Trauer.“ Das bestätigen auch Eltern im Gespräch mit unserer Redaktion. Man sei froh, dass sich die Lehrer und externe Seelsorger um die Kinder kümmern würden.

Wie es zu dem folgenschweren Unglück gekommen ist, dazu kann die Polizei auch am Mittwochnachmittag noch nichts sagen. „Die intensiven Ermittlungen werden weitergeführt“, sagt Polizeisprecher Peter Reuters auf Anfrage. Mit Hilfe eines Sachverständigen müssten nun alle Spuren ausgewertet und zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden. „Das wird einige Zeit dauern, bis ein Ergebnis vorliegt. Wir bitten deshalb, von Spekulationen und Schuldzuweisungen Abstand zu halten. Das wird der Sache nicht gerecht“, so Reuters.

Man arbeite unter Hochdruck, müsse aber auf das am Ende wohl mehrere hundert Seiten starke Gutachten zu diesem „an Tragik kaum zu überbietenden Unglück warten“. Berichte, wonach im Stadthafen illegale Autorennen gefahren würden und der Fahrer des Audis vor dem Sturz in die Tiefe gedriftet haben soll (siehe Infobox), will Reuters deshalb nicht kommentieren.

Betroffen vom Tod der drei jungen Männer zeigt sich auch Andreas Stolte, Chef der Deltaport Hafengesellschaft. „Wir alle sind tief erschüttert ob des tragischen Unfalls. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Verstorbenen. Ich kann ihnen nur unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen.“

Dass der Stadthafen abends offenbar seit geraumer Zeit ein beliebter Treffpunkt für junge Leute ist, war Stolte bislang nicht bekannt. Deltaport werde aber darauf reagieren. „Am Wochenende werden wir den Bereich rund um die Uhr bewachen, um Bürger vor sich selbst zu schützen“, kündigt er im Gespräch mit unserer Redaktion an. Ihm sei wichtig zu betonten, dass „der Stadthafen ein öffentlicher Binnenhafen ist. Und die Hafenstraße dort ist eine öffentliche Zuwegung zum Hafen, die ausschließlich frei zugänglich ist für Anlieger und die Hafenwirtschaft.“ Für alle anderen sei die Durchfahrt dort verboten.

Auch wenn Stolte deutlich macht, dass man im Stadthafen alle rechtlichen Belange der Verkehrssicherungspflicht erfüllt habe, will man das Unglück nun doch zum Anlass nehmen, über zusätzliche Sicherungsmaßnahmen nachzudenken. „Als Hafenbetreiber wollen wir alle Maßnahmen ergreifen, die möglich sind, um ein solch tragisches Ereignis in der Zukunft auszuschließen“, sagt er. Man werde nun untersuchen, welche zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden könnten und in Kürze alle Beteiligten an einem runden Tisch zusammenbringen. Neben der Hafengesellschaft auch Vertreter der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, der Ordnungsbehörden sowie Anlieger und Kunden.

(kwn)