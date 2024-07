Stadtfest in Wesel „Menschen, die vergrault wurden, werden nicht mehr wiederkommen“

Wesel · Am ersten Augustwochenende finden wieder die PPP-Tage statt. Doch auch in diesem Jahr wird es kein Feuerwerk geben – zuvorderst aus umweltfreundlichen Gründen. Oliver Bertsch von „River Lady“ übt indes Kritik an der Kommunikation der Verantwortlichen.

04.07.2024 , 17:21 Uhr