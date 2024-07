Festzelt wieder am Rhein Wirt organisiert Weseler Oktoberfest ohne Schützen

Freunde des Weseler Oktoberfestes dürfen sich freuen: Denn nun steht zweifelsfrei fest, dass die zünftige Party in diesem Jahr wieder an der Rheinpromenade stattfindet. Und zwar am Samstag, 28. September, 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Denn Anfang der Woche wurde der Mietvertrag für die Fläche zwischen der Stadt Wesel und der Oktoberfest GbR unterzeichnet. Hinter dieser Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) verbergen sich die Vorstände des Bürgerschützenvereins vorm Brüner Tor, des Schützenvereins vorm Clever Tor aus der Feldmark und des Bürger-Schützen-Vereins Wesel (siehe Infobox).