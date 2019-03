27. bis 29. September in Wesel : Oktoberfest erstmals mit Party-Nacht

Auf viele gut gelaunte Besucher hoffen die Veranstalter des mittlerweile 8. Weseler Oktoberfestes. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Der Online-Vorverkauf für die drei Veranstaltungen Ende September im Festzelt am Rhein ist gestartet.

Das Weseler Oktoberfest im großen Festzelt an der Rheinpromenade hat sich im Laufe der Jahre etabliert. Dank des erfolgreich verlaufenen Spektakels 2018 denkt kaum noch jemand an das Pleiten- -,Pech- und Pannen-Event 2017, das den Verantwortlichen reichlich Sorgen bereitet hatte.

Wilhelm Wegner hofft, dass zum Auftakt des Oktoberfestes 1400 Besucher zur Partynacht kommen, bei der die niederländische Band Q5 New Style für Stimmung sollen sorgen. Foto: Klaus Nikolei

„Wir haben aus den Erfahrungen gelernt und haben nun wieder richtig Spaß an der Sache“, sagt Wilhelm Wegner von der Oktoberfest GbR, hinter der sich der Bürgerschützenverein Vorm Brüner Tor und der Schützenverein Vorm Clever Tor aus der Feldmark verbergen. Und weil Wegner weiß, dass man immer wieder etwas verändern muss, um dauerhaft erfolgreich zu sein, hat er in den vergangenen Monaten mit seinem Team an neuen Ideen gearbeitet, die er am Donnerstag offiziell vorgestellt hat.

Weil der Wies’n-Auftakt am Freitag immer etwas schleppend verlaufen ist und nie kostendeckend war, haben die Veranstalter ihr Konzept geändert. Vorbild war die Party-Nacht in Rheinberg-Wallach, wo Ende August 2018 gut 1400 Leute ihren Spaß hatten. „Das muss doch auch bei uns in Wesel funktionieren“, sagt Wegner und hat mit Zeltwirt Detlef Westerhoff (Isselburg) die in Wallach so erfolgreiche niederländische Stimmungsband Q5 New Style für den 27. September verpflichtet. Im Wechsel mit der siebenköpfigen Truppe (Videos der Band gibt es bei Youtube) wird ein DJ von 21 bis 2 Uhr für Stimmung sorgen. Karten für zehn Euro gibt’s im Online-Vorverkauf. An der Abendkasse kosten sie zwölf Euro.

An dem Samstagabend-Konzept mit bayerischer Gaudi-Kapelle („Die Schmalzler“) und Platzreservierung wird im Grunde festgehalten. Einzige Neuerung: Im Eintrittspreis von 15 Euro sind diesmal keine Wertmarken enthalten. „Wir haben festgestellt, dass die Sache mit den Wertmarken nicht optimal ist. Jetzt zahlt jeder das, was er trinkt und isst“, so Wegner. Gefeiert wird von 17 bis 1 Uhr.

Am Oktoberfest-Sonntag, 29. September, 10 bis 16 Uhr, soll das Fest „zünftig ausklingen“, wie es heißt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Niederrhein Musikanten aus Bislich sorgen. Jung und Alt, so hoffen die Veranstalter, werden beim Wies’n-Brunch-Buffet einige schöne Stunden verbringen. Im Preis von 15 Euro im Vorverkauf (18 Euro an der Tageskasse) sind die Speisen enthalten. Wer noch Kaffee und ein Stück Kuchen haben möchte, zahlt zusätzlich noch fünf Euro.