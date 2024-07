Prozessauftakt im Amtsgericht Weseler fällt nach Schützenfest-Prügelei ins Koma – „Meine Überlebenschance lag bei elf Prozent“

Warum es in den frühen Morgenstunden des 20. August 2023 zu einem heftigen Streit zwischen mehreren Gästen des Obrighovener Schützenfestes gekommen ist, wird wohl nie ganz geklärt werden können. Denn wie so oft bei Schützenfesten ist Alkohol im Spiel, wenn sich Leute in die Haare kriegen. Und am Ende kann – oder will – sich keiner der Streithähne mehr erinnern, warum die ganze Sache eigentlich eskaliert ist.