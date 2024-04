Unhaltbare Zustände in Unterkunft angeprangert CDU-Fraktionschef will Obdachlosen helfen

Jürgen Linz, dessen CDU mit den Grünen und der FDP in Wesel regiert, wundert sich, dass es ganz offenbar nach wie vor große Probleme in der Obdachlosenunterkunft gibt. „Aus dem Gespräch mit Frau Hoppe und ihren Begleitern weiß ich, dass es nicht nur um die Schließzeiten geht, sondern auch um das Sicherheitspersonal. Weil einige Mitarbeiter die deutsche Sprache nicht beherrschen, kommt es offenbar immer wieder zu Problemen. Auch sollen nach wie vor WC-Anlagen defekt sein“, so Linz im Anschluss an das Gespräch mit den Hilfesuchenden.