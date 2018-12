Polizeieinsatz in Wesel: Nutriamännchen faucht vor Supermarkt

Wesel Zwei 13-Jährige halfen, das Tier zu beruhigen. Die Polizei nahm den Einsatz mit Humor.

Da hat offenbar jemand keine Lust auf Weihnachten: Ein fauchendes Nutriamännchen hat am Freitag Passanten in Wesel-Feldmark belästigt. Das berichtete die Polizei auf ihrem Facebookportal. Das Tier habe es sich vor einem Lebensmittelgeschäft gemütlich gemacht und einkaufende Passanten belästigt. „Auch die freundlichen Worte der Kollegen konnten den aufgebrachten Familienvater nicht besänftigen“, teilte die Polizei mit. Erst mit Unterstützung zweier 13-jähriger Jungen sei es schlussendlich den Polizisten gelungen, den Nager soweit zu beruhigen, dass die Feuerwehr ihn in Gewahrsam nehmen konnte. Zusammen mit der Polizei wurde das Tier in die Aue gebracht. Die Polizei nahm den Einsatz mit Humor: „Völlig unklar ist jedoch, ob es die Vorbereitungen für das anstehende Weihnachtsessen, der bevorstehende Besuch der Schwiegermutter aus Südamerika oder die noch zu besorgenden Geschenke waren, die der Biberratte so auf die Stimmung geschlagen sind“, hieß es in der Mitteilung.