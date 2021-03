Kostenpflichtiger Inhalt: Konzert im Heubergpark : Noch viele Fragezeichen hinter Weseler Eselrock-Festival

Das Eselrock-Festival hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Event entwickelt. Bis zu 17.000 Besucher strömen auf das Gelände im Heubergpark. Foto: Bauch, Jana

Wesel Nachdem die Politik bereits bundesweit große Festivals aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt hat, erzählen die Veranstalter des Weseler Eselrock-Festivals, was sich an der Planung und Umsetzung des Festivals verändert. Die Frage ist weiter, ob das in den Spätsommer verschobene Musikevent überhaupt stattfinden kann.