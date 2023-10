Festival im Scala Ein Zeichen gegen das einsame Streaming-Glotzen

„Wir feiern hier das gemeinsame Filmerlebnis“, sagt Monika Stallknecht vom Verein Filmkultur am Niederrhein, der in Kooperation mit dem Kulturspielhaus Scala in Wesel das sechste Niederrhein-Filmfestival ausrichtet. Die 14 Kurzfilme, die von einer Vor-Jury aus 1222 eingereichten Filmen ausgewählt wurden und bald in zwei Wettbewerbsblöcken auf der großen Leinwand und vor großem Publikum gezeigt werden, sollen ein Zeichen setzten gegen das einsame Streaming-Glotzen im heimischen Wohnzimmer. Außerdem bietet das Niederrhein-Filmfestival am Samstag, 4. November, die seltene Gelegenheit, mit vielen Filmschaffenden aus Deutschland und den Niederlanden ins Gespräch zu kommen.