Thema im Weseler Fachausschuss : Wunschschule nicht für alle Kinder

Foto: dpa/Arne Dedert In Wesel werden nicht alle Kinder an der von den Eltern gewünschten Grundschule einen Platz bekommen.

Wesel Die Verwaltung legt die Anmeldezahlen für die Grundschulen in Wesel vor.

Nicht alle Eltern werden für ihre Kinder im Sommer 2020 einen Platz an der Wunsch-Grundschule bekommen. Davon jedenfalls geht die Weseler Schulverwaltung anhand der aktuell vorliegenden Anmeldezahlen aus. Beispielsweise wurden bislang 68 Kinder an der Konrad-Duden-Gemeinschaftsgrundschule angemeldet. Doch da die Grundschule in Obrighoven nur zweizügig ist, könnten dort maximal 56 i-Dötzchen aufgenommen werden.

46 Anmeldungen liegen für die Grundschule in Blumenkamp vor, die den Unterricht in der Schul­eingangsphase jahrgangsübergreifend organisiert hat. Die Schule hat mittlerweile einen Antrag auf Zweizügigkeit gestellt. Zwar wird die Einrichtung einer zweiten ersten Klasse nicht mehr möglich sein. Gleichwohl macht die Schulverwaltung den Eltern Hoffnung. Denn denkbar sei die Einrichtung einer Überhangklasse. Damit könnten dann alle Anmeldungen berücksichtigt werden. Voraussetzung ist aber, dass die Schule zusammen mit dem Träger des offenen Ganztages ein Raumkonzept vorbereitet, das als Grundlage für weitere Gespräche dienen könnte. Denn ungeklärt ist die Frage, in welchen Räumen die Blumenkamper Kinder beschult und nachmittags betreut werden können. Bis nämlich die nötigen Erweiterungsarbeiten beginnen, dürfte es noch etwas dauern. Langfristig sieht die kürzlich vorgestellte Schulraumentwicklungsplanung übrigens eine Zweizügigkeit für die Blumenkamper Grundschule an der Feuerdornstraße vor.

Die bislang vorliegenden Anmeldungezahlen für das Schuljahr 2020/21 im Überblick: Blumenkamp: 46 (aktuell 35 Kinder); Grundschule Polderdorf Büderich; 46 (52); Buttendick: 31 (39); Duden-Grundschule: 68 (56); Flüren inklusive Montessori-Zweig: 49 (31); Bislich: 20 (15); Fusternberg: 60 (53); Feldmark: 51 (73); Quadenweg: 56 (53); Innenstadt: 94 (110).

Nach Auskunft der Schulverwaltung, die über das Thema im Fachausschuss am Mittwoch, 14. November, informieren will, wurden 54 in Wesel gemeldete schulpflichtige Kinder bislang noch nicht angemeldet. Erfahrungsgemäß handelt es sich bei den Nachzüglern aber nur zum Teil um versäumte Anmeldungen. Denkbar sei in diesen Fällen, so die Verwaltung, auch eine Anmeldung in einer anderen Kommune oder ein Umzug. In einem ersten Schritt seien die Eltern der noch nicht angemeldeten Kinder angeschrieben worden.

(kwn)