Richtfest war der nächste Meilenstein : Neues Hospiz ist auf einem guten Weg

So soll das Kati-Faßbender-Hospiz in Wesel aussehen, wenn es fertig ist. Foto: EVK

Wesel Die Initiative hat Bürgermeisterin Ulrike Westkamp als Schirmherrin für das Projekt am Evangelischen Krankenhaus gewinnen können. Es ist einzigartig in der Region und schließt eine Bedarfslücke. Warum das so ist.