Weseler Naherholungsgebiet : Neuer Sand für den Strand am Auesee

Neuer Sand für den Strand am Auesee

Auesee in Wesel. Am Mittwoch kommt neuer Sand. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Das Weseler Kiesunternehmen Hülskens liefert den Sand am Mittwoch an. Der Auesee als Naherholungsgebiet soll erhalten bleiben.

Der Aufenthalt am Auesee soll noch schöner werden, sagt die Stadtverwaltung und freut sich auf eine Ladung frischen Sandes für den Badestrand. Das Weseler Kiesunternehmen Hülskens liefert den Sand am heutigen Mittwoch, 3. Juli, an. Die Stadtwerke Wesel sorgen dann für eine gleichmäßige Verteilung des Materials. Wegen dieser Verschönerungsmaßnahme kann es zu Einschränkungen im Badebetrieb kommen, teilte die Stadt weiter mit. Hülskens, Stadtwerken und Stadt sei daran gelegen, den Auesee als Naherholungsgebiet attraktiv zu halten. Dazu gehöre als wichtiger Bestandteil ein schöner Strand. Insbesondere Familien mit Kindern wüssten die Buddelqualität eines Sandstrandes zu schätzen, sagen die Verantwortlichen.