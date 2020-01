Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Direktor ist Niederländer : Großinvestition ins Welcome-Hotel in Wesel

Der Niederländer Eric van der Linden ist seit wenigen Wochen Direktor des Welcome-Hotels an der Weseler Rheinpromenade. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Eric von der Linden, der neue Direktor des Vier-Sterne-Hauses an der Rheinpromenade, möchte aus dem Suiten-Hotel eine „coole Location“ machen, wie er sagt. Dafür wird in diesem und im nächsten Jahr kräftig in Umbauten investiert.