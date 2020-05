Nach umstrittenen Fällungen : Neue Bäume am Lippestadion gefordert

Wesel Am Lippestadion in Wesel waren im Februar zahlreiche Bäume gefällt worden. Nun beschweren sich Anwohner, dass dadurch der Verkehrslärm besser zu hören sei. Die SPD fordert die Verwaltung auf, Abhilfe zu schaffen und aufzuforsten.

SPD-Ratsmitglied Rolf Blommen regt eine Wiederaufforstung am Lippestadion an. Im Februar waren dort 83 große Bäume gefällt worden. Nach Darstellung des städtischen Betriebs ASG mussten die Fällungen erfolgen, weil die Bäume zu alt und geschwächt waren und Gefahr drohte. Die Bäume standen im Kreuzungsbereich der B 8 und B 58, damit den beiden verkehrsreichsten Straßen in Wesel mit Zehntausenden Pkw täglich. „Durch die nun fehlenden Bäume sind die Anwohner der Straßen Am Lippeglacis, Damaschkeweg und Am Feldtor erheblich verstärkter Lärmbelästigungen ausgesetzt“, schildert Blommen. Zahlreiche Beschwerden von Anwohnern seien bekannt. „Ebenfalls werden Autoabgase und andere Schadstoffemissionen nun vermehrt für die Bewohner der Siedlung spürbar.“ Diese Belastungen würden auch die Nutzer des Sportplatzes treffen. Die Baumlücken, so Blommen, sollten durch schnell wachsende Gehölze geschlossen werden.