Der Nabu warnt : Jungeulen nicht in Obhut nehmen

Nabu-Biologin Petra Sperlbaum mit einem jungen Waldkauz. Foto: Peter Malzbender

Wesel Scheinbar hilflose Jungeulen in Obhut nehmen, dann an den Naturschutzbund (Nabu) weitergeben: Das kommt in der Kreisgeschäftsstelle in Wesel besonders im Frühjahr immer wieder vor. Doch das sei nicht unbedingt nötig, klärt der Nabu auf.

„Grundsätzlich turnen viele noch nicht flüggen Jungeulen bereits in der Umgebung ihres Horstes oder ihrer Bruthöhle herum“, so die Experten. Dahinter stecke die biologische Strategie, dass die flugunfähigen Eulen sich effizienter verteilt im Geäst verstecken können. So sind sie vor Raubtieren gut geschützt. Die Alteulen versorgen die Jungeulen in ihren Verstecken und bringen dem Nachwuchs auch wesentlich besser Jagdtechniken bei, als das Menschen überhaupt können. Verletzte Vögel hingegen soll man unbedingt beim Nabu melden: Und zwar unter Tel. 0281 1647787.

(RP)