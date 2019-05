Menschen mit Behinderungen in Wesel freuen sich : Motorradtour mit Soldaten

Schepersfeld In der Schill-Kaserne stationierte Biker nehmen Menschen mit Behinderungen mit.

Das wird sicher ein tolles Erlebnis für die Bewohner des Cassiopeia-Wohnprojektes in Wesel-Schepersfeld: Am Samstag, 25. Mai, wird nämlich eine Motorradgruppe, deren Mitglieder in der Weseler Schill-Kaserne als Bundeswehrsoldaten stationiert sind, zusammen mit Gleichgesinnten kurz vor Mittag am Haus Gelißstraße 17 vorfahren, um die gehandicapten Bewohner der Mietergemeinschaft zu einer Ausfahrt einzuladen. Alle Motorradfahrer – gerne auch mit Beiwagen –, die sich anschließen wollen, sind eingeladen, am Samstag um 11 Uhr zur Schill-Kaserne zu kommen, wo sie von Hauptmann Thomas Trzewik begrüßt werden.